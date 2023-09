Terni, via delle Madonnine: problemi buche, vegetazione, rifiuti e velocità

Le buche da ripianare lungo la carreggiata. Poi la necessità di procedere con la manutenzione della vegetazione delle grandi alberature e, in conclusione, gli episodi legati al non rispetto della velocità ed al conferimento illecito di rifiuti: sono gli argomenti tirati in ballo dai consiglieri comunali del Pd (Maria Grazia Proietti, Francesco Filipponi, Pierluigi Spinelli) e Josè Kenny in un’interrogazione rivolta al sindaco Stefano Bandecchi e alla giunta di Terni. L’input è di conoscere «quali azioni intende mettere in campo al fine di risolvere le questioni». Di mezzo anche i rovi da togliere nella zona adiacente l’ex Fcu.

