Terni, via Ippocrate: il Comune prova ad alienare l’ex scuola per quasi 200.000 euro

di S.F.

Il recente tentativo per la struttura di Zona Fiori è andato a vuoto. Stesso esito (2022) per via Trevi. Ora il Comune ci prova con un altro edificio: il dirigente al patrimonio Francesco Saverio Vista ha firmato l’atto per la gara relativa all’ex scuola elementare di via Ippocrate. Si prova ad alienarla per una cifra a base d’asta quantificata in 187.850 euro. L’immobile ha una consistenza catastale da 1.196 metri cubi e non è di interesse culturale come certificato dalla soprintendenza regionale.

EX SCUOLA ZONA FIORI: ASTA DESERTA

L’edificio

L’edificio si trova lungo il collegamento tra Terni e Miranda, in via Ippocrate: «Nata come piccola struttura – viene specificato – scolastica con un’unica aula al pian terreno ed un appartamento per l’insegnante al piano primo». Si parla di due piani fuori terra da circa 250 metri quadrati l’uno ed un seminterrato da 64 mq sotto il livello stradale. Infine un piccolo giardino da poco meno di 500 mq. Deposito cauzionale fissato a quota 37.570 euro. Interesserà a qualcuno? Tra un mese la risposta.