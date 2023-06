Terni: via tre olmi, un albero di noce e un carpino tra i Campacci di Marmore e Piediluco

Un albero di noce sopra le attività di ristorazione di via Menotti, uno di carpino all’altezza dei Campacci di Marmore e tre olmi secchi lungo la sponda del lago di Piediluco, vicino al parcheggio di via Noceta. Il sindaco Stefano Bandecchi firma ed è in arrivo l’abbattimento per la tutela della pubblica incolumità da parte di Afor: a chiedere di agire in questo modo è stata la stessa Agenzia forestale regionale umbra in quanto pericolosi. Si dovrà procedere immediatamente ed a verificare il tutto sarà la polizia Locale.

