Tuoro sul Trasimeno: turista 49enne muore in campeggio per un malore

Stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo, mentre era in vacanza da qualche giorno a Tuoro sul Trasimeno (Perugia). Questo il triste destino toccato ad un uomo di 49 anni, di nazionalità olandese, che giovedì pomeriggio si è sentito male mentre si trovava all’interno di un campeggio della zona. Il turista è stato soccorso, ma inutilmente, dal personale del 118. Gli accertamenti medico legali – in campo i carabinieri della Compagnia di Città della Pieve e la procura di Perugia – avrebbero confermato una dinamica chiara sin dal primo momento. Tanto che la salma dell’uomo è stata restituita ai familiari per il rientro in patria, senza ulteriori esami stante l’evidenza del quadro.

