Università a Terni: «Il Comune punta al rilancio del Polo»

«La giunta Latini ha sempre considerato il rafforzamento della presenza dell’università a Terni come un obiettivo prioritario, esplicitato anche nel Dup presentato al consiglio comunale». Lo scrivono in una nota congiunta l’assessore all’università Cinzia Fabrizi e il sindaco Leonardo Latini.

Campus universitario

«A partire da gennaio c’è stata un’interlocuzione costante e proficua con la nuova governance dell’Università e con la Regione sul tema della sede ternana. La posizione della giunta Latini è stata chiara sin dall’inizio: la presenza dell’Università a Terni costituisce un importante fattore di sviluppo culturale, sociale ed economico ed è necessario invertire il trend di indebolimento che si è verificato durante il governo delle precedenti amministrazioni. In particolare è stato chiesto un rafforzamento in termini di qualità dell’offerta formativa per la facoltà di ingegneria, considerata fondamentale alla luce del contesto economico e produttivo della città. Il Polo di Pentima è stato indicato per realizzare un campus universitario dove concentrare le facoltà di ingegneria e di economia, dove sviluppare la didattica, ma anche la ricerca e il trasferimento tecnologico. Alla Regione abbiamo chiesto di realizzare investimenti per conseguire questo obiettivo». Dalla giunta ritengono che «la volontà espressa in varie occasioni dal rettore di dare impulso allo sviluppo della sede universitaria ternana sia il frutto del proficuo e continuo rapporto con l’amministrazione comunale, confermato in più occasioni dal rettore stesso. Come precisato anche in commissione consiliare, la giunta Latini ha espresso all’Università richieste precise, a seguito dell’interlocuzione avuta con il territorio. Alcuni progetti sono stati già esplicitati dal rettore e a breve sarà reso noto anche il dettaglio dell’offerta didattica per la facoltà di ingegneria, che senza dubbio verrà potenziata in linea con il contesto produttivo locale».

L’OMBRA INGEGNERIA

Il rafforzamento della presenza a Terni

«È significativo il fatto che, per la prima volta, sia stato aperto in centro a Terni un punto immatricolazioni presso la ex Foresteria di corso Tacito, inaugurato con una conferenza stampa alla quale ha partecipato il magnifico rettore, che si siano svolte delle attività di orientamento quali gli eventi di ‘ApeRicerca’ e che si svolgerà a Terni il 27 novembre, con le forme compatibili con la situazione emergenziale, la ‘Notte Europea dei ricercatori’. Per questo evento è in corso un lavoro congiunto con Psiquadro, Università ed Arpa per l’organizzazione di eventi che precederanno la notte dei ricercatori e che coinvolgeranno gli studenti». L’amministrazione ternana, concludono, «sta quindi realizzando azioni concrete per il rafforzamento della presenza dell’Università a Terni, ma anche per rinsaldare il rapporto della città con l’Università. Si tratta di un obiettivo comune, cui anche l’Università e la Regione, ognuno per le proprie specifiche competenze stanno lavorando. Siamo certi che i risultati del lavoro comune, continuo anche se lontano dai riflettori, non tarderanno ad arrivare, a vantaggio non solo dei cittadini ternani, ma anche dell’intera Regione. Desideriamo pertanto rassicurare tutti coloro che frequentano le facoltà del Polo ternano, che si sono iscritti da poco o che stanno valutando la possibile iscrizione: è iniziata una nuova fase».