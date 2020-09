Vigili del fuoco, va in pensione Maurizio Fattorini

Dopo 43 anni di onorato servizio, l’ingegner Maurizio Fattorini dei vigili del fuoco di Perugia è andato in pensione. Entrato in servizio nel 1977, dopo gli incarichi ad Oristano e Roma – dove ha collaborato ai soccorsi per il terremoto in Irpinia -, nel 1981 è tornato a Perugia dove, negli anni, è diventato la ‘voce’ del comando da capo dell’ufficio per i rapporti con la stampa, collaborando dal 2000 alla costituzione del centero documentazione video. Vera e propria memoria storica del Corpo, non solo in Umbria, Fattorini si è fatto apprezzare nel tempo per qualità umane, dedizione al lavoro e rispetto nei confronti di tutti.

Condividi questo articolo su