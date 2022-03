Busà e la memoria di Guazzaroni: «Lo saluto ogni notte» – Video

Condividi questo articolo su

















Una serata emozionante per le tante persone – sportive e non – che hanno potuto apprezzare sul piano sportivo e personale Claudio Guazzaroni, il tecnico ternano d’adozione che nel corso della carriera ha fatto la storia del karate sia da atleta che da tecnico Fijlkam. In occasione del premio Nestore 2021 al teatro Concordia di Marsciano, Guazzaroni è stato ricordato con toccanti parole dal ‘suo’ Luigi Busà – con il quale ha condiviso la magnifica avventura alle Olimpiadi di Tokyo – e dai familiari presenti, il fratello Gianluca ed il figlio: «Un amico. Il mio primo abbraccio sempre con lui nei momenti belli. Lo ringrazierò per sempre perché quando ha scoperto una malattia di quel genere mi ha detto ‘io sarò lì a tutti i costi, faremo la storia’. Lo voglio ricordare sempre col sorriso: ho il mio quadro con lui in stanza, me lo ha regalato, lo saluto ogni notte e vado avanti. Poi la mattina gli do il buongiorno». Il premio è promosso dall’associazione Nestore con il patrocinio del Comune ed in collaborazione con Avis: viene conferito a sportivi e associazioni per i risultati ottenuti nell’anno appena concluso.