Calci e bastonate al suo labrador: 45enne denunciato. La Usl gli toglie i cani

Calci e bastonate al proprio labrador. Una brutta scena che non è passata inosservata ad un uomo: segnalazione, arrivo della polizia di Stato e denuncia per maltrattamento di animali.

L’intervento

Gli agenti sono intervenuti in un’abitazione della città dopo l’sos lanciato dal testimone. Il 45enne stava colpendo con violenza il proprio cane. Sentito in merito, ha ammesso di aver percosso l’animale in un momento d’ira: «I poliziotti, a quel punto, constatato che all’interno dell’appartamento era presente anche un altro cane, hanno contattato il personale dell’Usl al fine di verificare le condizioni di salute dei due animali». I due cani sono stati accompagnati presso una struttura in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.