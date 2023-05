Castori indica la strada per la salvezza. L’ex Oddo si autocensura

Il Perugia continua a galleggiare dopo la domenica al Mazza. Poteva arrivare la svolta verso la salvezza. C’è invece ancora da attendere perché il pareggio del Mazza non condanna ma tiene apertissimi tutti i discorsi con un grande voragine sulla retrocessione. I grifoni hanno mostrato grandi passi in avanti e hanno ampio materiale per i rimpianti tra le due traverse colpite e l’occasione a porta vuota sciupata da Di Serio. Castori non si scompone: “Meritavamo di vincere. Abbiamo dominato la partita. La squadra ha fatto una grande partita. Se giochiamo così ci salviamo. Siamo tornati a fare quello che sappiamo fare. Siamo andati forte e siamo aggressivi. Queste sono le nostre arme con quale sopperiamo alle mancanze di qualità”. C’è più di qualche rammarico nello spogliatoio umbro: “I ragazzi erano demoralizzati perché hanno raccolto solo le briciole di quanto costruito. La fortuna quest’anno si è dimenticato di noi”.

La mano di Maistro

Per la prima volta Massimo Oddo ha riaffrontato il Perugia dopo la retrocessione passando per i play out contro il Pescara. Il tecnico abruzzese non condivide il risultato: “Oggi abbiamo vinto, la partita è finita 2-1. Le immagini ci sono e parlano”. Si deve autocensurare: “Non aggiungo altro altrimenti prendo 18 mesi di squalifica”. L’oggetto della discordia è il tocco di mano che ha invalidato la seconda rete, quella che avrebbe potuto dare la vittoria ai padroni di casa. Non è della stessa idea Castori: “Loro recriminano sul gol annullato ma la mano di Moncini c’è stata tutta. Io avrei voluto rivedere gli episodi su Casasola e Di Serio che per quel giallo ci impedirà di averlo contro il Venezia”. Sia Spal che Perugia si metteranno davanti alla tv per vedere il risultato del match tra Brescia e Cosenza.