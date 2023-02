Cimitero Terni, altra proroga per i nuovi loculi: 55 giorni in più

di S.F.

Proposta migliorativa approvata a livello di progetto esecutivo ed ulteriore proroga per l’ultimazione accettata. Si allungano ancora i tempi di conclusione dell’appalto al cimitero monumentale di Terni – il contratto è stato stipulato il 19 ottobre 2021 per un importo complessivo da 702 mila euro, coinvolta la Parlato Costruzioni srl di Castellammare di Stabia – riguardante l’ampliamento attraverso la realizzazione di un nuovo padiglione loculi. A gestire il tutto è il rup Leonardo Donati.

L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO CON RIBASSO DEL 27,61% NELL’ESTATE 2021

IL NUOVO PADIGLIONE PER 710 POSTI SALMA: I DETTAGLI

Proposta e tempi più lunghi

La consegna dei lavori c’è stata il 29 ottobre del 2021 ed in teoria l’operazione per l’8 settembre 2022 dopo 315 giorni di lavoro. Niente da fare ed ora c’è l’ulteriore allungamento concordato per 55 giorni. Motivo? In avvio di 2023 il direttore dei lavori ha ricevuto una proposta migliorativa per l’eliminazione della soletta collaborante della copertura e la sostituzione dei profili Upe con una tipologia diversa. La proroga contrattuale è stata concessa in tal senso per l’interruzione e la diversa organizzazione del prosieguo dell’operazione. Dunque quando si finisce? La nuova deadline è fissata al 3 aprile. Vedremo se sarà la volta buona. L’ampliamento porterà ad avere 710 posti salma in più.

IL PROGETTO PILOTA PER LA RAZIONALIZZAZIONE