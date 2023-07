Coppe di Stroncone: la sagra della ciriola copparola festeggia 30 anni

Traguardo importante per uno degli eventi ‘storici’ del territorio ternano: la sagra della ciriola copparola a Coppe di Stroncone, organizzata dal 5 al 14 agosto dal locale circolo Acli, giunge quest’anno alla 30° edizione. All’interno di un menù legato la tradizione, domina la scena – ovviamente – la ciriola fatta in casa dalle massaie della picola frazione stronconese. Pomodoro, 4P, verdure, tartufo e fantasia: questi gli speciali condimenti previsti nel menù e per gli indecisi, c’è il ‘tris’ di ciriole. Oltre ai primi sono previsti antipasti, secondi, contorni e dolci. Ogni sera, poi, ballo liscio con ingresso gratuito.

