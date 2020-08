Covid, 18 nuovi casi 2 ricoveri in più

Diciotto nuovi casi di Covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento della Regione è alle ore 12.24 di sabato 22 agosto. Salgono così a 147 gli attuali positivi sul territorio regionale (+18): nessuna ulteriore guarigione (1.393, stabile) è stata riscontrata nel periodo in esame. In totale dall’inizio dell’emergenza sono 1.620 le persone risultate positive al coronavirus in Umbria, numero che comprende guarigioni e decessi, quest’ultimi fermi sempre ad 80.

I nuovi casi

I diciotto nuovi casi sono relativi ai territori comunali di Terni (5), Todi (3), Perugia (3), Acquasparta (1), Assisi (1), Città della Pieve (1), Foligno (1), Panicale (1), Umbertide (1), fuori regione (1).

Gli attuali

Attualmente i positivi al Covid in Umbria sono così distribuiti, rispetto ai singoli comuni: Terni 37 (+5), Perugia 30 (+3), Assisi 19 (+1), fuori regione 7 (+1), Bastia Umbra 7 (stabile), Foligno 6 (+1), Umbertide 5 (+1), Passignano sul Trasimeno 5 (stabile), Narni 5 (stabile), Todi 4 (+3), Panicale 4 (+1), Trevi 2 (stabile), Stroncone 2 (stabile), Città di Castello 2 (stabile), Acquasparta 1 (+1), Città della Pieve 1 (+1), Spoleto 1, San Venanzo 1, Orvieto 1, Nocera Umbra 1, Marsciano 1, Magione 1, Gubbio 1, Deruta 1, Castiglione del Lago 1, Amelia 1, quest’ultimi tutti invariati

Due ricoveri in più a Perugia

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.378 tamponi, per un totale di 140.785. Gli isolamenti domiciliari sono al momento 1.428 (+17) e dalla misura sono uscite 32.894 persone (+303). Sul fronte dei ricoveri, si registra un incremento di 2 pazienti positivi negli ospedali: 8 a Terni (stabile, nessuno in intensiva), 5 a Perugia (1 in intensiva).

Sacro Convento di Assisi

Padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro Convento, nella mattinata di sabato ha aggiornato il quadro: «Oltre agli otto giovani novizi completamente guariti, escono dall’isolamento – spiega – fiduciario i quasi sessanta frati presenti in questo periodo, che sono risultati negativi al secondo tampone. Essi, mai toccati dal contagio, possono tornare alle normali attività. Restano in totale isolamento quattordici fratelli, che attendono per la settimana prossima un nuovo test virologico. Si spera che possano anch’essi riprendere presto la vita ordinaria. Infatti, tra loro solo due presentano qualche sintomo influenzale apparso di recente, mentre tutti gli altri sono del tutto asintomatici da molti giorni. Il custode, padre Mauro Gambetti, ha indirizzato un particolare ringraziamento agli operatori sanitari che stanno vivendo con spirito di abnegazione e servizio il loro impegno, che in questo periodo si è fatto nuovamente gravoso. Alla gratitudine per gli operatori sanitari, unisce la riconoscenza sua e di tutti i frati della comunità per il personale dipendente della custodia generale e per i volontari, che hanno dimostrato spirito di sacrificio e dedizione encomiabili, vincendo i naturali timori che le notizie improvvidamente trasmesse dai media avevano suscitato. Incoraggiando tutti alla fiducia – termina – e invitando alla prudenza e all’osservanza delle misure precauzionali previste dalla normativa vigente, saluta ciascuno con sentimenti di stima e fraterno affetto».