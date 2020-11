Cuoca positiva, chiuso l’asilo nido a Gualdo

Resterà chiuso per una settimana, a Gualdo Tadino, l’asilo nido Peter Pan di Largo Zagabria. Lo ha comunicato il sindaco Massimiliano Presciutti dopo che è stata confermata la positività di una delle cuoche del plesso.

L’annuncio del sindaco Presciutti

Ora sono chiuse proprio tutte le scuole

Il nido era l’unico servizio per l’infanzia rimasto aperto, dopo che il sindaco aveva pubblicato l’ordinanza che chiudeva tutte le scuole dalle elementari fino al 14 novembre. Al momento in città ci sono 141 positivi (dati Covid Umbria aggiornati a domenica 8 novembre). Martedì mattina presso la palestra della scuola media Storelli verranno effettuati i tamponi ai ragazzi delle classi finite in quarantena a seguito della positività di un docente.