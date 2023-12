Galleria nazionale dell’Umbria: D’Orazio direttore

Costantino D’Orazio è il nuovo direttore della galleria nazionale dell’Umbria e della direzione regionale musei Umbria. «Un nome illustre e di alta professionalità e cultura che saprà certamente valorizzare, ancor di più, il grande patrimonio artistico della galleria», il commento dell’assessore alla cultura e al turismo della Regione, Paola Agabiti. «Recentemente, in occasione dell’edizione di UmbriaLibri a Terni, abbiamo avuto modo di apprezzare ancora una volta la sua arte oratoria in un incontro che ha registrato un altissimo gradimento del pubblico. D’Orazio eredita una Galleria che ha vissuto una stagione di grande successo grazie anche alla mostra organizzata sotto la guida del direttore Pierini, nell’ambito delle iniziative per i 500 anni dalla morte del Perugino».

