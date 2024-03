Dal giorno di Pasqua torna l’ora legale

Più luce naturale e giornate più ‘lunghe’. Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo, a Pasqua, lancette avanti – dalle 2 – di un’ora per il consueto passaggio di inizio primavera all’ora legale e avere così benefici in termini di risparmio energetico: la situazione resterà così per sette mesi, fino all’ultimo weekend di ottobre quando ci sarà il ritorno dell’ora solare. Per ora non c’è all’orizzonte l’abolizione dell’attuale sistema di alternanza, come invece era stato proposto negli anni scorsi.

