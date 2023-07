La madre denuncia la scomparsa del figlio dopo 4 mesi. I carabinieri lo trovano: «A casa non ci torno»

Da marzo non aveva più notizie del figlio 25enne, con cui convive, e la donna – una 45enne di Città di Castello – ha sporto denuncia all’Arma dei carabinieri nei giorni scorsi, a distanza di qualche mese dalla scomparsa. I militari, attuando il piano nazionale per la ricerca di persone scomparse, si sono subito messi sulle tracce del ragazzo e lo hanno individuato a casa di un conoscente, di cui era ospite, in perfette condizioni di salute. Secondo quanto dichiarato ai carabinieri, il 25enne si era allontanato volontariamente dalla casa familiare e – riporta una nota dell’Arma – non è intenzionato a tornare.

