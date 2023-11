Maltempo in Umbria: Tescio esondato. Intenso lavoro per i vigili del fuoco

Ancora maltempo in Umbria, come d’altronde era previsto già da venerdì. Nella prima mattinata di domenica è il Comune di Bastia Umbra a lanciare l’avviso per i cittadini: «Si comunica alla cittadinanza che in zona Pian della Pieve (Assisi) il torrente Tescio è esondato. Si raccomanda pertanto ai residenti nella zona dell’alveo del torrente Tescio di evitare di permanere nei seminterrati e piano terra delle abitazioni. Il territorio è monitorato dal gruppo comunale di Protezione Civile e dalla polizia Locale».

L’EVOLUZIONE DI CIARAN IN UMBRIA

L’aggiornamento e le zone di emergenza



Poco dopo le 11 è il sindaco Paolo Lungarotti ad aggiornare il quadro della situazione: «A Bastia Umbra la situazione sul rischio esondazione è sotto controllo. Ringrazio il gruppo comunale Protezione civile Bastia Umbra, i funzionari della Regione, la polizia Locale, il Cor. Sono stata sempre in collegamento con il sindaco di Assisi Stefania Proietti, una collaborazione coordinata per il nostro territorio». Dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Perugia informano che non c’è pericolo per le persone. Le zone di emergenza sono Perugia, Assisi, Foligno, Todi, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Spoleto, Giano dell’Umbria e Città della Pieve. A Terni annullato il concerto della Filarmonica Umbra al teatro Secci: è temporaneamente inagibile per danni causati dal forte vento.

Allerta gialla. Problemi nell’Orvietano



Per la giornata odierna sul territorio regionale – l’avviso, come di consueto, è del dipartimento nazionale della Protezione civile – c’è l’allerta gialla per l’Umbria, alla pari di Marche, Lazio, Campania, zone lombarde e provincia autonoma di Bolzano. Previsti venti forti e precipitazioni. Guai anche nell’Orvietano per via delle folate: registrati cedimenti di alcune piante lungo il percorso dell’Anello della Rupe in piazza Cahen, in via delle Acacie a Ciconia, in località Ulivella a Sugano, Rocca Ripesena e San Faustino a Morrano. «Le squadre del Centro servizi manutentivi del Comune di Orvieto e della Protezione civile di Orvieto – spiega l’amministrazione – stanno intervenendo per la messa in sicurezza delle aree interessate e per la rimozione di piante cadute. Sul posto anche polizia locale, vigili del fuoco e tecnici Enel. A scopo precauzionale sono stati chiusi gli accessi all’Anello della Rupe».