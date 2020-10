MotoGp, si va in Spagna: morale alto Petrucci

Morale decisamente più alto rispetto al recente passato per Danilo Petrucci. Il trionfo di Le Mans ha regalato al pilota ternano quella gioia che mancava da tempo, un’iniezione di fiducia per gli ultimi mesi in casa Ducati: ora il 29enne ternana va a caccia di conferme in terra spagnola sul circuito del MotorLand Aragón, ad Alcañiz.

LA FESTA A SORPRESA PER IL RIENTRO A TERNI

Le sensazioni

Con il successo di Le Mans il 9 della Ducati è entrato nella top ten della classifica generale (10°, 64 punti): «La vittoria è sicuramente servita ad infondermi molta fiducia e arrivo al MotorLand con il morale alto. Ogni gara è una storia a sé, ma dopo aver superato – spiega – un inizio di stagione così difficile ora voglio solo continuare a migliorare. Spero di poter proseguire con le stesse sensazioni positive avute in Francia e sono fiducioso che potremo dire la nostra anche nelle ultime cinque gare che restano. Vediamo come saranno le condizioni della pista di Aragón al nostro arrivo: dovremo essere bravi ad interpretare bene il comportamento degli pneumatici Michelin. Sarà fondamentale riuscire a partire con il piede giusto già dalle libere del venerdì». Petrucci ha 64 punti in graduatoria.