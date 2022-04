Piede di porco per rapinare le poste

Si sono presentati in due, con i volti ben coperti da altrettanti caschi da motociclisti, e armati di piede di porco. Sono i protagonisti della rapina compiuta nel primo pomeriggio di venerdì – intorno alle ore 15 – all’ufficio postale di via Clitunno, nella zona di via Piave a Foligno. A riportare la notizia è il quotidiano ‘Il Messaggero‘ con un pezzo a firma di Giovanni Camirri. I due, dopo aver forzato l’ingresso con l’arnese, sono entrati minacciando il personale presente in quel momento. Poi, dopo aver arraffato i contanti – la stima del bottino è fra gli 8 e i 10 mila euro – sono fuggiti dalla scena, in sella ad un ciclomotore. Immediato l’allarme alle forze dell’ordine e ora le indagini per risalire ai responsabili dell’azione criminale sono in mano ai carabinieri della Compagnia di Foligno. Nell’accaduto, nessuno è rimasto ferito ma, certo, la paura per chi c’era è stata tanta.

