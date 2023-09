Sii Terni, scrubber da 300 mila euro: mirino sulla linea fanghi

di S.F.

Spesa stimata da 300 mila euro per un intervento che «comporta la valorizzazione dei fanghi, recupero di energia» e semaforo verde dall’Auri in occasione del consiglio direttivo di martedì. C’è l’autorizzazione per la Sii a procedere per l’installazione di uno scrubber per la riduzione di acido solfidrico sulla corrente di biogas in uscita dal digestore del deputatore di via Vanzetti, a Terni. Questione tecnica ed interessante. Per palazzo Spada era presente l’assessore all’ambiente Mascia Aniello.

IL TAR FISSA L’UDIENZA PER IMPIANTO ESSICCAMENTO: FEBBRAIO 2024

SII TERNI, TEMPO DI COGENERATORE

LO STOP DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE ALL’IMPIANTO FANGHI

25 GENNAIO 2021, IL SOPRALLUOGO. PARLA RUECA

La richiesta: mirino su linea fanghi e cogenerazione

La Sii ha chiesto ad Auri di poter procedere ad agosto in quanto l’intervento non era presente nel piano approvato nell’ottobre 2022. Si tratta di una proposta per la «riduzione del contenuto di idrogeno solforato sul biogas prodotto dalla linea fanghi del depuratore in regime Aia di Terni 1 attraverso la realizzazione di una sezione di impianto con l’installazione di uno scrubber». Il motivo? «Risulta necessario potenziare l’attuale sistema di abbattimento H2s già integrato nel digestore esistente in modo da ottenere un ridotto tenore di acido solfidrico in alimento al gruppo di cogenerazione di prossima installazione presso il depuratore». Tutto ciò rientra nell’ambito delle manutenzioni straordinarie non previste e nel documento viene citato anche il metodo tariffario del servizio idrico integrato: «Gli effetti dell’incremento di costo dell’opera si concretizzano n+2 anni dopo l’effettiva messa in esercizio dell’opera». Sì, perché c’è un incremento di costo rispetto a quanto preventivato in un primo momento.