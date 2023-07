Successo per la prima edizione del premio ‘Città di San Gemini’: i nomi dei premiati

LE FOTO

Si è svolta venerdì sera nel teatro comunale di San Gemini, la prima edizione del premio ‘Città di San Gemini’ con la consegna dei riconoscimenti. Di seguito i nomi delle persone, divise per ciascun ambito, a cui è stato assegnato il premio.

Protagonisti

Cultura: Leda Cardillo Violati, Sandra Ceccarelli, Mauro Conti, Giulia Chiodini, Luciana Iannaco Medici, Giovanni Mastino Calori, Enzo Stinchelli, Aldo Zerbini. Sociale: don Andrea Morelli, don Gianni Sabatini, Stefania Federici, Anna Maria Menciotti. Sport: Lorenzo Barone, Giuseppe Bracco, Massimo Morozzi, Cesare Pesciaroli.

Soddisfazione

«Si tratta di un riconoscimento che vuole dare un segno di stima ai nostri cittadini che si sono distinti in ambito, sociale, culturale e sportivo – afferma il sindaco, Luciano Clementella -. Persone che hanno messo a disposizione della comunità il loro patrimonio professionale e culturale, nell’intento di dare lustro e visibilità al nostro paese in Italia e nel mondo e che vanta un notevole patrimonio storico, religioso e culturale». Il consigliere comunale Michele Blasi si dice invece «molto soddisfatto di questa prima edizione» e «certo che l’evento avrà un seguito nei prossimi anni». Per l’assessore alla cultura e turismo Federica Montagnoli, «questo riconoscimento va ai nostri cittadini che si sono distinti nella promozione di San Gemini, fra i borghi più belli d’Italia, famosa da oltre un secolo per le sue acque minerali, per il verde magnifico da cui è circondata e per i prodotti enogastronomici di alto livello».