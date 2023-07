Tragica scoperta nella mattinata di domenica all’interno di un’abitazione popolare di piazza della Pace, a Terni, dove un anziano di 68 anni – R.O., nativo di Roma e già gravato da diversi problemi di salute – è stato trovato senza vita nell’appartmento. Il decesso è avvenuto per cause naturali: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per l’apertura della porta, gli operatori del 118 e gli agenti della polizia di Stato per gli accertamenti e le formalità di rito.

Condividi questo articolo su