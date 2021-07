Terni, appalti Asm ed esclusione Sole: il CdS dice no a sospensiva

di S.F.

La non illogicità di utilizzare le tabelle per il costo della manodopera, la possibilità del Rup di avvalersi di un ausilio tecnico e la non configurabilità del conflitto di interessi. Questi i motivi del ricorso al Consiglio di Stato da parte della Sole società cooperativa di Trieste in merito al doppio appalto Asm per l’attività di supporto al servizio di raccolta differenziata ‘porta a porta’ e lo spazzamento stradale nei territori di Terni e Narni: la quarta sezione giurisdizionale – presidente Roberto Giovagnoli – ha respinto l’istanza di sospensiva dei friulani. Ora se ne parlerà nel merito.

La motivazione

Il Consiglio di Stato – si legge nell’ordinanza – ritiene che «allo stato e nei limiti della cognizione cautelare, non sono favorevolmente delibabili le prospettazioni difensive articolate dalla parte appellante, avuto riguardo alle motivazioni poste dalla sentenza di primo a sostegno del rigetto del ricorso». Inoltre «non vi è neppure pericolo di stipulazione del contratto, essendo stata dichiarata – la gara – come ‘andata deserta’». Niente riforma della sentenza del Tar Umbria. L’udienza si è svolta giovedì con le audizioni degli avvocati Fabrizo Garzuglia (in rappresentanza di Giovanni Ranalli) per Asm e Gianni Zgagliardich/Andrea Reggio D’Aci per la Sole. Al centro dell’attenzione c’è l’esclusione della società friulana dalle due procedure (tutto nasce nel 2017) dopo la rivalutazione della congruità delle offerte. Asm aveva poi deciso di reinternalizzare il servizio. La storia non è ancora conclusa.