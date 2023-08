Terni, Campitello: c’è il V memorial Mario Cicioni

Il Campitello non dimentica Mario Cicioni. Sabato 19 agosto è in programma il V memorial nel campo di calcio a lui intitolato a Terni: protagoniste in un quadrangolare l’Orvietana, la Narnese, il Terni Fc ed i padroni di casa.

La borsa di studio

Durante il torneo verrà consegnata la borsa di studio, dal valore di 500 euro, all’atleta più meritevole della scorsa stagione. I criteri individuati sono: profitto scolastico, partecipazione agli allenamenti e correttezza in campo ed i partecipanti sono Bruni Filippo Pietro, Freda Edoardo, Iacono Diego, Lulli Francesco, Marcelli Matteo, Mortini Tommaso, Palazzesi Francesco, Passerini Alessandro, Ricci Matteo, Santocchi Antonio, Scopel Giorgio e Scoppi Alessandro. «Ringrazio la famiglia Cicioni – le parole del presidente del Campitello Cristiano Castellani – per aver messo a disposizione la borsa di studio; è importante che i ragazzi capiscano che il calcio è un divertimento. L’istruzione è fondamentale, qualsiasi strada intraprenderanno in futuro, a prescindere se diventeranno o meno calciatori. Cicioni si è speso per la città e la Polisportiva. Una persona che ha dato tanto, incentrando il suo impegno in ambito politico ed amministrativo. Tanti bambini ora possono godere delle strutture del Campitello. Tengo a ringraziare le società amiche che daranno un valore aggiunto al torneo, con le quali – tra l’altro – collaboriamo tutto l’anno». Si inizia alle 18, finale alle 21.