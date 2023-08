Terni, centro sportivo Fere al Gioglio: il 7 novembre l’udienza pubblica al Tar

di S.F.

C’è ancora interesse a proseguire? La Ternana che fa? Difetto di interesse in vista? Nel corso del tempo ci saranno risposte. Fatto sta che c’è una novità in merito all’annosa bagarre per il centro sportivo rossoverde – nel contempo sono cambiate un bel po’ di cose, di mezzo c’è anche l’acquisizione del terreno a Narni Scalo da parte di Unicusano – da realizzare in vocabolo Gioglio: il Tar Umbria ha fissato l’udienza pubblico per il giudizio di merito dopo i recenti provvedimenti del Consiglio di Stato che, come noto, di fatto ha ‘congelato’ la procedura per rimandare tutto al Tribunale amministrativo regionale.

L’udienza di merito

Il caso è particolare perché da aprile c’è stata un’accelerazione niente male sullo scontro tra il comitato ‘Tuteliamo Colle dell’Oro’, il Comune (per la variante urbanistica e l’alienazione del terreno) e la Ternana, quest’ultimi costituiti in giudizio negli ultimi mesi. Nel contempo tuttavia Stefano Bandecchi è diventato sindaco di Terni, ha mollato la presidenza del CdA Unicusano e l’università si è presa un bel po’ di terreno a Narni per propri progetti. Gli avvocati coinvolti sono Alessandro Botto, Paolo Gennari, Francesco Silvi, Francesco Emilio Standoli e Sara Iacaroni. Bene, arriviamo al dunque: l’udienza pubblica al Tar è stata fissata per il 7 novembre 2023. Se e come si andrà avanti lo vedremo.