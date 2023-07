Terni, consultorio via Montegrappa: c’è il primo Pui

Il Pua, Punto unico di accesso ai servizi sociosanitari del territorio. A Terni è il primo e mercoledì mattina c’è stata l’inaugurazione in via Montegrappa 49, nella sede del consultorio Città Giardino: si tratta di un progetto pilota di implementazione del consultorio familiare previsto nel piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2013, «nell’ottica di una valutazione dei bisogni ad opera di equipe multidisciplinari. Oltre al personale, sanitario già operativo ed in servizio presso il consultorio, infatti, è prevista la presenza di un assistente sociale per attività di ascolto e supporto ai cittadini».

Acquisto e debutto

In tal senso palazzo Spada ha acquistato da FarmaciaTerni e donato al consultorio beni per le mamme e i papà durante la gestazione e i primi mesi di vita del bambino (fasce elastiche, marsupi, pannolini lavabili, cuscini per l’allattamento, tappetini, ecc ). Il progetto prevede inoltre la fornitura di libri, attività di formazione e integrazione del personale con adesione – oltre al Comune – di Usl Umbria 2 e azienda ospedaliera di Terni: in via Montegrappa – tra i vari presenti – anche il direttore generale della Usl Umbria 2 Massimo De Fino, il dirigente Usl Stefano Federici, la responsabile del consultorio Loredana Modesti, l’assessore al welfare Viviana Altamura, la dirigente comunale Donatella Accardo e la funzionaria PO Erminia Bonini. «C’è la condivisione di un obiettivo. Noi operatori ed i pediatri sappiamo che la promozione della salute inizia dalla fase della prenascita», ha sottolineato la Modesti.