Terni, dal dolore per Isabella la speranza a sostegno della ricerca

La voce e le volontà di Isabella – la donna 38enne di Terni affetta da un tumore, scomparsa purtroppo lo scorso 20 ottobre – continueranno a vivere grazie al neonato comitato ‘Nell’amore di Isabella’ la cui finalità è quella di sostenere la lotta contro le malattie rare, aiutando le famiglie che devono affrontare tale sofferenza e, nello stesso tempo, sostenere la ricerca. L’iniziativa vede la partecipazione del comitato ‘Insieme per Terni’, del centro sociale Ferriera e dell’associazione Ancescao, che auspicano che altri si uniscano per dar forza alla voce di Isabella.

Il sostegno alla ricerca

Tutti gli eventi che erano stati programmati per sostenere le cure di Isabella sono rimandati alla primavera 2022, e si andranno a coniugare con le iniziative che saranno promosse dal comitato per dar voce ai suoi desideri, speranza alle famiglie che lottano contro il cancro e sostegno alla ricerca. Il conto corrente che era stato aperto dal comitato ‘Insieme per Terni’ per consentire ad Isabella di sottoporsi alle costose cure sperimentali (Iban: IT55WO707514403000000729988) resta a disposizione per chiunque volesse sostenere la speranza e la ricerca nell’amore di Isabella.