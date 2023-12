Terni: donna investita da un’auto in piazza Dalmazia

Incidente stradale venerdì mattina, poco prima delle ore 9, in piazza Dalmazia a Terni, dove una donna di 59 anni di origini albanesi (K.A. le sue iniziali) è stata investita da una Ford Focus condotta da un 39enne originario della Romania (M.A.). Soccorsa dagli operatori del 118, la donna – ferita ma non grave – è stata trasportata all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni per le cure del caso. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del Nucleo radiomobile e dell’Ufficio incidenti.

