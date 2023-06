‘Casa dello spaccio’ a Terni: 57enne ternana in manette. Aveva hashish, eroina e coca

Ternana, 57 anni e pluripregiudicata. La donna è stata arrestata martedì in flagranza di reato dalla polizia di Stato di Terni: spacciava e faceva consumare la droga all’interno di un’abitazione.

La droga

La sezione antidroga si è attivata anche sulla base di segnalazioni anonime e in una delle vie controllate è stato notato un viavai sospetto: erano assuntori che entravano ed uscivano dal portone di un condominio. Uno di loro è stato bloccato con una dose di cocaina ed una di hashish: è lui ad aver dichiarato agli agenti che le aveva acquistate dalla donna. Immediata la perquisizione domiciliare e all’interno della casa – oltre alla 57enne – c’erano due uomini con sostanza stupefacente.

Arrestata

La donna a questo punto ha consegnato spontaneamente un involucro con 33 grammi di cocaina, un sacchetto di eroina e ulteriori contenitori con cocaina, hashish ed eroina. Inoltre aveva tre bilancini di precisione, un cellulare, materiale per il confezionamento delle dosi e cannucce in plastica colorate. «La donna, che non lavora, ha poi consegnato – spiega la questura – ai poliziotti 1.000 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, denaro che è stato sequestrato perché ritenuto frutto dell’attività illecita. Sequestrati anche i vari tipi di sostanze stupefacenti per oltre mezzo etto. Mercoledì mattina arresto convalidato e domiciliari in attesa del processo previsto a fine luglio.