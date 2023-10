Terni: insegnante trovata morta, grave un 24enne. Si indaga

Sono in corso indagini da parte della squadra Mobile della questura di Terni, dopo il primo intervento sul posto della squadra Volante, sulla morte della 44enne ternana F.F., insegnante della scuola media ‘Marconi’, trovata senza vita nella notte fra sabato e domenica all’interno della propria abitazione di viale Rossini. Le pattuglie della polizia di Stato si sono portate sul posto intorno alle ore 2.45, a seguito di una segnalazione partita dal 118. I sanitari erano da poco intervenuti insieme ai vigili del fuoco di Terni, sembra dopo l’allarme lanciato dai genitori della donna. Quest’ultimi, non riuscendo a mettersi in contatto con lei, avrebbero raggiunto la casa della figlia trovando la porta chiusa dall’interno. Una volta aperta, i soccorritori hanno scoperto il corpo ormai senza vita della 44enne ed un’altra persona che era con lei – il 24enne A.Y., cittadino tedesco – in gravi condizioni. Quest’ultimo è stato subito soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’, dove è giunto intorno alle ore 3.30. Dopo le prime cure, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Nell’abitazione di viale Rossini, residenza dell’insegnante deceduta, sarebbero state trovate accese candele, carbonella e la cosiddetta ‘Diavolina’ – un accendifuoco in cubetti a base di kerosene. La combustione avrebbe saturato l’appartamento di monossido di carbonio, con effetti letali per la donna e gravi per il giovane. Le indagini sulla vicenda sono coordinate dal sostituto procuratore Giorgio Panucci che deciderà anche sugli eventuali accertamenti medico legali da eseguire sulla salma della 44enne. Fra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, non l’unica, c’è l’intento suicidario da parte di entrambi. La donna, incensurata e sconosciuta agli uffici di polizia, aveva negli ultimi anni accusato alcune problematiche psicologiche tali da crearle difficoltà personali e lavorative. Elementi utili alla definizione del quadro potrebbero giungere dalle dichiarazioni del 24enne ricoverato, quando potrà essere sentito dagli inquirenti.

Condividi questo articolo su