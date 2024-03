Terni: licenziato dal ristorante, si ‘scatena’ contro gli ex datori. Arrestato 26enne

Lavorava in un ristorante di Terni, in zona viale Aleardi, come addetto alla cucina ma poi è stato licenziato. E da quel momento ha iniziato a perseguitare i suoi due ex datori di lavoro, stazionando di continuo presso il locale e insultandoli pesantemente. Tanto che lo scorso 10 febbraio il gip di Terni ha applicato nei suoi confronti la misura del divieto di avvicinamento ai due ex datori. Nonostante ciò l’uomo – 26enne del Bangladesh, con precedenti per reati contro la persona come minaccia, molestie e lesioni – è ‘tornato alla carica’ in più occasioni. Lo scorso 28 febbraio è intervenuta la polizia, ma il 26enne all’arrivo degli agenti si era già dileguato. Poi il 6 marzo uno dei due ristoratori è andato in questura per denunciarlo di nuovo e lì è stato chiamato al telefono dalla moglie, allarmata dal fatto che il dipendente si fosse presentato di nuovo, e per l’ennesima volta, davanti al ristorante. Immediato l’intervento della squadra Mobile – II sezione – che lo ha individuato e arrestato per la violazione del divieto di avvicinamento. Arresto poi convalidato e accompagnato dall’avviso orale del questore come misura di prevenzione.

