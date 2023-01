Terni, appalto scuola Matteotti da 3 milioni: lavori in partenza

di S.F.

Tredici febbraio 2021, quasi due anni fa. Ne è passato di tempo dall’aggiudicazione efficace di uno degli appalti più complessi affidati di recente dal Comune di Terni: si parla dei lavori di restauro, adeguamento sismico e di abbattimento delle barriere architettoniche della scuola primaria Matteotti di via Marie Curie. Dopo la progettazione, i traslochi e gli ultimi conti la maxi operazione di restyling sta per partire.

INVERNO 2021, L’AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA KREA

GIUGNO 2020, L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA STREVER

Lungo iter

Un percorso lungo, basti pensare che l’approvazione del progetto definitivo per un importo complessivo di 3,7 milioni di euro risale all’8 aprile del 2015, poi l’aggiornamento nel novembre 2019 e la procedura di gara particolare indetta il mese successivo: in ballo l’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori. Nel luglio 2020 la proposta di aggiudicazione all’impresa abruzzese Strever Spa, quindi il 2 ottobre dello stesso anno l’annullamento in autotutela del Comune con scorrimento in graduatoria e via libera alla Krea Costruzioni in associazione temporanea d’impresa con la Atiproject srl per una cifra contrattuale complessiva di 3 milioni 283 mila euro. Proprio a causa dell’adeguamento previsto alla Matteotti c’è stato il trasferimento degli studenti in via Baccelli.

SETTEMBRE 2021, KREA OTTIENE PROROGA PER LA PROGETTAZIONE

FEBBRAIO 2020, IN CINQUE PER IL MAXI APPALTO INTEGRATO

Validazione e partenza

Il progetto esecutivo preparato da Krea e Atiproject è stato validato ed approvato. Da quanto si apprende i lavori dovrebbero iniziare in questo mese e il tutto dovrà – ma poi di mezzo ci sono sospensioni e possibili problemi, come di fatto accade in tutti i cantieri di amministrazioni pubbiche – essere portato a termine in 585 giorni dalla data di consegna. Restyling in vista in via Curie.