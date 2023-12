Terni, maxi variante sud-ovest: spunta la richiesta di galleria a Cospea. Le prescrizioni

di S.F.

«Considerato che l’asse stradale attraversa un’area destinata urbanisticamente a ‘verde pubblico attrezzato-parco’ appositamente prevista dal Prg a difesa di zone densamente abitate, si richiede che il tracciato di progetto proceda in sezione interrata con galleria artificiale sino ad oltrepassare l’intersezione con via Narni, iniziando la risalita verso la superficie in prossimità del confine nord della particella 907 per poi riconnettersi con intersezione a rotatoria». È una delle osservazioni/prescrizioni della direzione lavori pubblici del Comune nell’ambito della maxi variante – quadro economico da oltre 80 milioni di euro – sud/ovest di Terni: l’input è dei giorni scorsi e riguarda la conferenza di servizi preliminare fissata da tempo per lunedì 11 dicembre.

La premessa

La Regione ha indetto la conferenza di servizi lo scorso 16 novembre e il primo lotto funzionale potrà essere realizzato quando sarà messo a disposizione il finanziamento da 50 milioni di euro in seguito alla presentazione del progetto di fattibilità tecnica/economica al ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. In tal senso, come noto, uno step già c’è stato considerando che già dal dicembre 2022 palazzo Donini ha affidato alla Sintagma srl la progettazione: in primavera è stato rimesso alla Regione l’ultima revisione ed un mese fa è scattato l’invito per ricevere da parte delle amministrazioni/enti coinvolti tutti i pareri e le autorizzazioni del caso.

Le prescrizioni e il drenaggio dei flussi

Per il Comune il prescelto per rappresentare le posizioni è stato il dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini: condizioni e prescrizioni per l’assenso definitivo al progetto. Bene, chi si è fatto avanti in tal senso? In primis la direzione polizia Locale/Mobilità per la protezione civile: «La strada in progetto passa all’interno di un’area di ammassamento prevista dal Prg per la ProCiv. Dovranno essere garantiti facili accessi alle due aree residue e le stesse dovranno comunque essere direttamente collegate tra loro con sovrappasso o sottopasso carrabile/pedonale/ciclabile». C’è anche altro: «La viabilità locale e di quartiere deve comunque restare separata dalla nuova viabilità di collegamento per consentire un drenaggio dei flussi piuttosto che invece un aumento dei veicoli circolanti in tali tratti che sono senz’altro da proteggere per la mobilità di prossimità ed inoltre occorre salvaguardare il più possibile i tratti vicini alle abitazioni o in prossimità delle aree a verde per evitare fenomeni di inquinamento atmosferico ed acustico con accorgimenti strutturali o plano altimetrici». Per la viabilità invece si attendono ulteriori dettagli.

La galleria artificiale

Le prescrizioni più interessanti sono proprio della direzione di Giorgini: «Preso atto che l’asse del tracciato via Narni – tratto dall’innesto sulla Flaminia fino al superamento del canale Recentino è stato allontanato dalle abitazioni prospicienti lo stesso e che è stata inserita una strada complanare ad uso del solo traffico locale, si richiede che nel successivo sviluppo della progettazione sia effettuato uno specifico studio di dettaglio dell’impatto acustico del traffico sulle abitazioni in questione e sia, in conseguenza degli esiti di questo e nella misura necessaria, prevista l’installazione di idonee barriere fonoassorbenti nella zona dello spartitraffico fra strada principale e complanare». Infine l’osservazione citata sopra e la richiesta di procedere in sezione interrata con galleria artificiale. Il Rup è lo stesso Giorgini. Firma anche l’assessore proponente, vale a dire Marco Iapadre.