Terni: nuovi vertici per i carabinieri. Antonio De Rosa comandante provinciale

Presentazione ufficiale per i nuovi vertici del comando provinciale dei carabinieri di Terni, martedì mattina presso la caserma di via Radice. Il nuovo comandante provinciale, colonnello Antonio De Rosa, il comandante del reparto operativo, tenente colonnello Giancarlo Caporaso, e il comandante del nucleo investigativo, maggiore Marco Ruffini, hanno incontrato la stampa. «C’è entusiasmo – ha detto il colonnello De Rosa – e volontà di proseguire, con ottimi risultati come chi mi ha preceduto, l’attività dell’Arma sul territorio, a servizio dei cittadini. Per noi la collaborazione con la gente è un elemento fondamentale e decisivo anche ai fini operativi. Le priorità sono certamente il contrasto alla droga, triste realtà di cui spesso ci rendiamo bene conto solo quando tocca un familiare o un amico, ai reati contro il patrimonio e anche al reati di genere. Il ‘codice rosso’ vede congiuntamente impegnati l’autorità giudiziaria e tutte le forze di polizia. Richiede certamente un impegno inestigativo importante ma noi ci siamo, a fianco dei cittadini». Poi un simpatico aneddoto quando gli è stato chiesto delle prime impressioni sul territorio: «Ho incontrato subito disponibilità quando lo scorso 25 aprile, un giorno di festa durante il quale ero venuto a visitare questo territorio sapendo dell’incarico che avrei poi assunto, ho bucato una gomma dell’auto. Ero a pranzo in un ristorante di un paese del Ternano e un commensale di una comunione che stavano festeggiando lì, si è subito reso disponinibile. In pratica era il gommista del paese e mi ha risolto il problema, con grande gentilezza. E’ stato un gran bel biglietto da visita per questo territorio». Di seguito i curricula dei nuovi ufficiali.

Colonnello Antonio De Rosa

50 anni, originario di Firenze, dall’11 settembre è comandante provinciale di Terni. E’ partito dalla base quale carabiniere ausiliario nel 1992. Ha poi frequentato la scuola sottufficiali dei carabinieri di Firenze, dal 1993 al 1995, ed i corsi dell’accademia militare di Modena e della scuola ufficiali carabinieri di Roma, dal 1997 al 2002. Nel corso della sua carriera professionale ha ricoperto gli incarichi di comandante del nucleo operativo e radiomobile e di compagnia di Pistoia (dal 2004 al 2005), comandante delle compagnie di Palestrina (dal 2005 al 2009) e di Santa Margherita Ligure (dal 2012 al 2016). Dal 2009 al 2012 è stato impiegato quale comandante presso la compagnia della scuola marescialli di Firenze in Velletri, durante il progetto di trasformazione dei corsi che ha portato alla laurea triennale detti allievi. Ha poi retto il reparto territoriale di Gela (dal 2016 al 2019), svolgendo successivamente il periodo di Stato Maggiore quale capo sezione all’ufficio logistico del comando generale dell’Arma dei carabinieri (dal 2019 al 2022) e all’ufficio relazioni con il pubblico (dal 2022 al 2023), incarico che ha appena lasciato. Ha conseguito la laurea in giurisprudenza (anno accademico 2001/2002, università degli Studi ‘La Sapienza’ di Roma) e la laurea specialistica di II livello in scienze della sicurezza interna ed esterna (anno accademico 2002/2003, università degli Studi ‘Tor Vergata’ di Roma). E’, inoltre, in possesso, di executive master universitario presso la Luiss di Roma in ‘organizzazione e gestione delle risorse umane’ (anno accademico 2022) e presso la Croce Rossa Italiana del 19° corso di qualificazione per il personale delle forze armate per l’applicazione del diritto internazionale umanitario nei conflitti armati. Il 2 giugno 2015 gli è stata conferita dal presidente della Repubblica l’onorificenza di ‘Cavaliere al merito della Repubblica Italiana’, consegnatagli il 18 dicembre 2015 dal prefetto di Genova, Fiamma Spena. L’8 febbraio 2018 gli è stata conferita la cittadinanza onoraria di Recco (Genova) per l’attività svolta in favore della cittadinanza. E’ stato insignito, il 2 giugno 2023, dell’onorificenza di ‘Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana’ per la sua attività nel territorio di Gela. E’ sposato e ha due figli.

Tenente colonnello Giancarlo Caporaso

Neo comandante del reparto operativo, è giunto a Terni dopo aver retto la compagnia carabinieri di Pontassieve per sei anni, dal settembre 2017. L’ufficiale, 49 anni e di origini napoletane, laureato in ingegneria, nel corso della sua carriera ha rivestito incarichi di Stato Maggiore al comando generale, al comando interregionale ‘Podgora’ e, da ultimo, presso il comando legione carabinieri Umbria mentre, in ambito territoriale, ha comandato il nucleo operativo e radiomobile delle compagnie di Piombino e Spoleto ed, infine, la compagnia carabinieri di Pontassieve.

Maggiore Marco Ruffini

40 anni, abruzzese di Sulmona (L’Aquila), laureato in giurisprudenza presso l’università di Roma ‘Tor Vergata’ ed in scienze strategiche presso l’università degli Studi di Torino, dopo aver terminato l’iter formativo presso la scuola militare Teuliè di Milano, l’accademia militare di Modena e la scuola ufficiali di Roma, ha ricoperto gli incarichi di comandante del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ancona, della compagnia carabinieri di Atessa e, da ultimo, il comando della compagnia carabinieri di Trapani. E’ stato altresì impiegato in missione di mantenimento della pace in Kosovo. E’ sposato ed ha due figli.