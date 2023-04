Terni, riapre la ‘lunga’ di Cesi dopo sette mesi

Riapre la ‘lunga’ di Cesi dopo sette mesi. Novità dalle 10 di sabato mattina per la strada provinciale 22 Carsulana, interrotta dal chilometro 3+850 al 4+250 dal 9 settembre scorso in seguito al distacco di un masso dal versante montuoso: venerdì il direttore dell’area tecnica della Provincia di Terni, l’ingegnere Marco Serini, ha firmato il provvedimento per il semaforo verde nel tratto interessato. Nelle ultime settimane c’è stata la manutenzione straordinaria all’altezza del civico 24 di via della Lince e per il responsabile del procedimento, il funzionario tecnico del Comune Federico Nannurelli, lo «scenario di rischio originario al momento è stato mitigato». C’è dunque la riapertura.

LA PROTESTA PER LA PROLUNGATA CHIUSURA