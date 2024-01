Terni, si ferma un’altra edicola: stop in piazza dei Carrara

di S.F.

Le edicole a Terni. Un tema del quale si è parlato spesso in questi mesi sia per le intenzioni del Comune di rendere possibile una sorta di ‘riconversione’ che per le difficoltà di sopravvivenza delle stesse. Su questo fronte si è registrata una novità nelle ultime ore: c’è la cessazione dell’attività commerciale in piazza dei Carrara, a pochi passi dal teatro Verdi e dalla direzione didattica Mazzini. L’istanza è stata depositata venerdì al Suape e fa seguito a quella recente di Piediluco. Prosegue dunque – da segnalare che molte edicole risultano essere in vendita – il trend negativo. Magari a stretto giro ripartirà con un nuovo gestore.

