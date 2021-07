Terni, via Alfonsine e il secondo autovelox: «Non si farà»

di S.F.

Sono trascorsi quasi due anni dall’approvazione del progetto per l’installazione e, al momento, in via Alfonsine – direzione Polymer – del nuovo autovelox previsto dall’esecutivo Latini non c’è traccia a differenza degli altri deliberati per via Walter Lessini. E quantomeno per ora non ci sarà al termine del cavalcavia, luogo indicato nel 2019 per il posizionamento dell’apparato di controllo.

Tutto fermo. Indice di lesività



L’amministrazione nel 2019 aveva demandato a Terni Reti di procedere con il progetto e realizzare la segnaletica orizzontale/verticale nel tratto interessato. Perché proprio via Alfonsine – dall’altro lato un apparato è già funzionante da anni – fu scelto? «Dopo i lavori del sovrappasso di via Alfonsine, i veicoli in transito in direzione Narni tendono ad aumentare ancor più la velocità» incrementando il pericolo di incidenti, la spiegazione contenuta nell’atto. Inoltre il resoconto decennale dell’ufficio incidenti della polizia Locale aveva evidenziato 71 incidenti con 77 feriti e 3, purtroppo, deceduti. In definitiva una delle arterie a più alto ‘indice di lesività’.



Per ora niente secondo autovelox



Da palazzo Spada fanno sapere che il progetto non si è concretizzato perché il posizionamento dell’apparato in via Alfonsine era alternativo a quelli installati in via Walter Lessini (deliberati mesi dopo, nell’aprile 2020, e con un iter ben spedito): «Sì, non ci sarà un secondo autovelox lì», spiega il neo assessore al ramo Federico Cini. Per ora, poi si vedrà.