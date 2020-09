Covid, 12 nuovi casi ma pochi tamponi. Terni balza a 65 positivi

Dodici nuovi positivi al Covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento della Regione è alle ore 10.01 di lunedì 7 settembre. Relativamente basso il numero dei tamponi – 565 per un totale di 165.993 test -, complice la domenica che porta sempre ad un calo fisiologico degli esami. I guariti riscontrati sono invece 3 (totale 1.476). In base a tali i numeri, gli attuali positivi al coronavirus in Umbria salgono a 371 (+9). Dall’inizio dell’emergenza i casi riscontrati sono invece 1.928 (+12), numero che comprende guarigioni e decessi.

I nuovi casi

Le nuove positività riguardano i territori comunali di Cannara (2), Citerna (1), Città di Castello (4), Passignano sul Trasimeno (1), Terni (5). Le guarigioni sono invece relative a Bastia Umbra (1), Collazzone (1) e Panicale (1).

Ricoveri e isolamenti

Le persone attualmente ricoverate con Covid in Umbria sono 17 (+2). Di queste, 10 (=) al ‘Santa Maria’ di Terni (1 in terapia intensiva) e 7 all’ospedale di Perugia (+2, 1 in intensiva). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.757 (-144) mentre sono usciti dalla misura in 36.676 (+255).

Casi attuali

Gli attuali positivi sono così attribuiti dalla Regione: Terni 65, Perugia 43, fuori regione 43, Gubbio 19, Narni e Foligno 15, Bastia Umbra 12, Umbertide e Deruta 10, Stroncone, Norcia e Corciano 9, Todi e Cannara 8, Panicale e Città di Castello 6, Passignano sul Trasimeno, Orvieto, Assisi e Acquasparta 5, Spoleto, Giano dell’Umbria, Collazzone, Bevagna e Bettona 4, San Giustino, Piegaro, Montecastrilli, Magione e Citerna 3, Torgiano, Spello, San Gemini, Nocera Umbra, Montefalco, Gualdo Cattaneo, Città della Pieve, Castiglione del Lago, Cascia, Amelia e Avigliano Umbro 2, Trevi, San Venanzo, Ferentillo, Fratta Todina, Castel Viscardo, Castel Ritaldi e Alviano 1.

