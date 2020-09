Covid, 22 nuovi casi e altrettanti guariti. Ma c’è un nuovo decesso

Ventidue nuovi casi di Covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento della Regione è alle ore 9.34 di giovedì 17 settembre. I guariti, nello stesso periodo, sono altrettanti: 22. C’è però anche un ulteriore decesso con Covid che fa salire il totale ad 82 (+1): si tratterebbe di una donna anziana, residente a Perugia. In ragione di tali numeri gli attuali positivi sono 472 (-1) per un totale di 2.139 dall’inizio dell’emergenza (numero che comprende guarigioni e decessi, quest’ultimi fermi ad 81). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 1.759 per un totale di 182.856.

I nuovi casi e le guarigioni

Le nuove positività sono attribuite, dalla Regione, ai territori di Amelia (2), Attigliano (1, primo caso assoluto), Bastia Umbra (4), Corciano (1), Foligno (2), fuori regione (2), Massa Martana (1, torna Covid+), Narni (2), Perugia (2), San Giustino (1), Terni (4). Le guarigioni riguardano invece Assisi (1), Foligno (4), Giano dell’Umbria (3), Gubbio (1), Nocera Umbra (1), Passignano sul Trasimeno (2), Perugia (2), Stroncone (1), Terni (6), Todi (1).

Ricoveri e isolamenti

Le persone attualmente ricoverate e positive al Covid, in Umbria, sono 30 (-2). Di queste, 17 (=) all’ospedale di Terni di cui 2 (=) in terapia intensiva; gli altri 13 (-2) all’ospedale di Perugia, di cui 3 (=) in intensiva. Le persone in isolamento sono 1.888 (+33) e sono usciti dalla misura, sin qui, in 39.445 (+321).

Attuali positivi

I 472 attuali positivi sono così distribuiti: Perugia 97, Terni 83, fuori regione 60, Foligno 18, Narni 14, Orvieto 13, Cannara e Bastia Umbra 11, Spoleto, Norcia e Gubbio 10, Sellano 9, Deruta 8, Umbertide, Todi, Stroncone e Collazzone 7, Bevagna 6, San Giustino, Città di Castello e Acquasparta 5, Spello, Panicale, Gualdo Cattaneo, Citerna e Amelia 4, Piegaro, Passignano sul Trasimeno, Montecastrilli, Corciano, Cascia e Assisi 3, Torgiano, San Gemini, Nocera Umbra, Montefalco, Magione, Città della Pieve e Avigliano Umbro 2, Trevi, San Venanzo, Sant’Anatolia di Narco, Pietralunga, Penna in Teverina, Massa Martana, Guardea, Giano dell’Umbria, Fratta Todina, Ferentillo, Fabro, Castiglione del Lago, Castel Viscardo, Castel Ritaldi, Bettona, Alviano e Attigliano 1.