Covid, 4 positivi su 1.394 tamponi ma boom di isolamenti

Quattro nuovi positivi su 1.394 tamponi (totale 136.524 dall’inizio dell’emergenza), ma anche 3 nuove guarigioni (1.383 il totale) relative ai territori comunali di Gubbio (1) e Spoleto (2). Questo l’aggiornamento della Regione Umbria alle ore 15.04 di mercoledì 19 agosto sul fronte Covid-19. Le 4 nuove positività riguardano i territori di Perugia (2), Panicale (1) e Bastia Umbra (1).

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Il quadro dei comuni

Le positività in Umbria sono così distribuite: Assisi 22 (stabile), Terni 21 (stabile), Perugia 14 (+2), Passignano sul Trasimeno 7 (stabile), Bastia Umbra 7 (+1), fuori regione 6 (stabile), Umbertide 4 (stabile), Foligno 4 (stabile), Trevi 2 (stabile), Stroncone 2 (stabile), Panicale 1 (+1), Spoleto 1 (-2), Gubbio 1 (-1), San Venanzo 1, Orvieto 1, Marsciano 1, Magione 1, Deruta 1, Città di Castello 1, Castiglione del Lago 1, Amelia 1, quest’ultimi tutti stabili.

PERUGIA, ORDINANZA PER OBBLIGO MASCHERINE DALLE 18 ALLE 6: ECCO DOVE

Positivi e isolamenti

Il numero degli attuali positivi raggiunge quindi quota 100 (+1, in ragione delle 3 guarigioni). Dall’inizio dell’emergenza Covid in Umbria sono state registrate 1.563 positività (+4), numero che comprende anche guarigioni e decessi. Gli isolamenti sono, alle ore 15.04 del 19 agosto, 1.232 (+310): un consistente balzo in avanti. Finora sono usciti dalla misura 32.086 cittadini (+220). Per la prima volta dallo scorso 16 maggio ci sono almeno 100 positivi sul territorio regionale umbro.

TERNI, MOVIDA E COVID: NESSUNA ‘STRETTA’ PER ORA

Il quadro dei ricoveri

Salgono da 10 ad 11 le persone positive al Covid-19 ricoverate negli ospedali umbri. Di queste 2 (+1) sono in terapia intensiva. A Terni ci sono 8 pazienti (1 in intensiva, entrambi i dati stabili), mentre all’ospedale di Perugia i ricoveri sono 3 (+1) di cui 1 (+1) in terapia intensiva: non si registravano dallo scorso 29 luglio.

Il caso a Panicale: c’è il ricovero

Il sindaco Giulio Cherubini ha reso nota il nuovo caso nel territorio comunale: «Ci è stata comunicata dal portale Asl la conferma di un positivo a Panicale. Alla persona, attualmente ricoverata in ospedale (forza!) va il nostro abbraccio e tutta la nostra vicinanza. Il contagio è avvenuto, con ogni probabilità, a causa di un contatto proveniente da fuori del nostro territorio: grazie al lavoro d’intesa con il dipartimento di prevenzione Asl e l’Usca sono già in isolamento fiduciario anche il nucleo familiare e i contatti diretti (già eseguiti o in corso di esecuzione i primi tamponi). Come già avvenuto nei mesi scorsi, chi deve essere contattato verrà contattato direttamente da Asl (o dall’amministrazione comunale per eventuali esigenze) e riceverà tutte le spiegazioni e il sostegno necessari».