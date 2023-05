Terni, attesi oltre 300 atleti per la 45° Maratona delle acque

Il percorso da circa dieci chilometri – competitivo Fidal e non, in questo caso sotto l’egida della Fiasp – e quello da poco più di venti, anche in questo caso con doppia tipologia di partecipazione. Tutto pronto per la 45° ‘Maratona delle acque’ a firma Amatori Podistica Terni: raduno fissato alle 8 al camposcuola Casagrande (dove ci saranno i consueti mini percorsi per i più piccoli) e partenza alle 9.30 da corso Tacito, all’altezza del bar Pazzaglia. Previsto il consueto Expò in via Medici, nella sede dell’associazione del neo presidente Alessio Schiavo, e la ‘Festa del podista’ sabato in via Irma Bandiera. L’evento è valido per il ‘Criterium special’, rivolto a tutti gli atleti con tesseramento in corso (Fidal, Runcard) che parteciperanno anche a quattro gare successive: Corri Orte (4 giugno), Urban train delle ciliegie (Celleno, 11 giugno), Trail delle nocciole (Vasanello, 1° ottobre) e Straviterbo (22 ottobre). Alle 9 di mercoledì mattina risultano iscritti 115 atleti di 34 squadre, ma l’obiettivo è superare quota 300. Nel video le sensazioni di Schiavo ed i dettagli per quel che concerne la viabilità: «Una bella emozione, ce la metteremo tutta per far bene. A lungo raggio vogliamo riportare il nome di Terni ai vecchi fasti con le manifestazioni podistiche, anche le ‘minori’». In via Medici per la presentazione dell’evento anche il segretario Marcello Vettese, l’assessore allo sport Elena Proietti e il delegato provinciale del Coni Fabio Moscatelli. Assente l’ex numero uno Apt Luca Moriconi.

