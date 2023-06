Terni, Collestatte: associazioni in campo per la riqualificazione, arrivano le firme

Una firma attesa da tempo e che è arrivata nelle ultime ore. L’Asd Collestatte Cascata ha sottoscritto il documento con il Comune di Terni per la gestione del campo di calcio a 7 di Collestatte Piano che, da tempo, è in stato di abbandono. Il bando era stato aggiudicato nel 2022 e dopo quattordici mesi di contatti con l’ufficio sport è arrivato il via libera definitivo.

ESTATE 2022, L’OK ALLA CONCESSIONE QUINQUENNALE ALL’ASD

APRILE 2022, LA PULIZIA DELL’AREA

Dal degrado alla riqualificazione

Al momento ci sono le recinzioni, le porte per il campo da calcio e tanta vegetazione selvaggia: «Farla diventare – spiega il presidente Jonathan Monti – un impianto sportivo vero e proprio, con spazio giochi limitrofo, non sarà facile: ci vorrà tempo e impegno. Come associazione investiremo tutto quello che potremo su questo obiettivo. Ogni cittadino nel proprio piccolo potrà dare il suo prezioso contributo partecipando alle iniziative di cura dell’area o aiutandoci a raccogliere fondi per migliorarla. Ovviamente ogni intervento di ogni istituzione ed istituto, di ogni artigiano, esercente o impresa che vorranno dare una mano sarà il benvenuto. Parleremo con l’amministrazione comunale, che è l’ente proprietario, per chiedere investimenti che speriamo vorrà effettuare, in particolar modo per gli spogliatoi, per le infrastrutture per gli allacci, e per lo spazio giochi per bambini. Tutte cose che proponemmo fin dal giorno dell’inaugurazione, ormai quattro anni fa per far uscire l’area dall’abbandono», l’input.

MARZO 2022, STADIUM KO: SI RIPARTE DA ZERO

Collestatte Paese

Il messaggio è anche un altro: «Ci auguriamo che anche nell’altro impianto sportivo del territorio, ovvero i campetti di Collestatte Paese, si torni presto a parlare di recupero dell’area e di lavori. Saremmo ben lieti di dare il nostro supporto alle eventuali iniziative atte a recuperare la funzionalità anche di quell’impianto. La gestione dello spazio sportivo e a verde di Collestatte Piano sarà in collaborazione con le altre associazioni che hanno arricchito il nostro progetto, ovvero il Ciav (centro iniziative ambiente Valnerina), la Pro Loco di Torre Orsina, ed il Cram (centro ricerche attività motorie), ed è aperta anche ad altre associazioni del territorio, e non solo, che vorranno aggregarsi. In particolar modo uno dei progetti che ha qualificato la nostra partecipazione al bando è la proposta presentata dal dottor Giuseppe Fatati di realizzare, partendo da quest’area con vista sulla Cascata delle Marmore, due percorsi a piedi per tutti, dedicati in particolar modo ai diabetici». Ripartenza in vista per l’area.