Umbria, 133 casi in più in una settimana

Questi i dati riferiti alla settimana da venerdì 28 agosto a venerdì 4 settembre (aggiornati alle ore 8) per ciò che riguarda l’andamento epidemiologico del virus Covid-19 in Umbria: i casi positivi sono passati da 1.741 del 28 agosto a 1.874 del 4 settembre (+133). Gli attualmente positivi da 234 sono diventati 332 (+ 98).

Guariti, ricoveri, isolamenti

I guariti sono cresciuti da 1427 a 1462 (+35). I ricoveri totali sono passati da 12 a 14 (+ 2), di cui 3 in rianimazione (+3). I decessi sono 80 (invariato, ma il dato non tiene conto dell’81esimo decesso avvenuto venerdì mattina a Perugia). Il totale delle persone attualmente in isolamento è 1.905 rispetto alle 1743 (+162) del 28 agosto, e di queste sono in isolamento contumaciale 318 rispetto alle 222 del 28 agosto (+96).

Tamponi

Alle ore 8 di venerdì mattina il numero complessivo dei tamponi effettuati è di 162.240, rispetto ai 149.916 effettuati alla data del 28 agosto (+12.324).