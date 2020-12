Campagna vaccini anti Covid: Regione dà le prime indicazioni

La campagna vaccinale anti-Covid, secondo le indicazioni del commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri, prenderà avvio verosimilmente nella prima metà del mese di gennaio, in concomitanza con la distribuzione delle prime dosi di vaccino Pfizer. L’obiettivo della campagna è quello di garantire la massima copertura vaccinale. Considerate le caratteristiche del vaccino (conservazione a temperature di -75°C e somministrazione entro 5 giorni dallo scongelamento) e la logistica della sua distribuzione, è necessario prevedere con la massima precisione possibile il numero di dosi necessarie per questa prima fase.

COVID UMBRIA, I PRIMI VACCINATI SARANNO 16.300

La campagna vaccinale e delle sue modalità organizzative

Nella fase iniziale della campagna verranno sottoposte a vaccinazione le seguenti categorie: gli operatori delle aziende sanitarie (dipendenti, convenzionati e in formazione); il personale di ditte esterne che a vario titolo opera nelle strutture aziendali; il personale delle associazioni di volontariato che svolgono servizi di trasporto; gli ospiti e gli operatori delle strutture residenziali per anziani. Al fine di portare a conoscenza tutti gli interessati della campagna vaccinale e delle sue modalità organizzative, la Regione Umbria ha diffuso un’informativa (LEGGI) a firma del commissario all’emergenza Antonio Onnis, che contiene quattro allegati: l’allegato A che è rivolto agli operatori delle aziende sanitarie, dipendenti, convenzionati e in formazione, a firma dell’assessore regionale salute e politiche sociali Luca Coletto; l’allegato B rivolto al personale di ditte esterne che a vario titolo opera nelle strutture aziendali; l’allegato C rivolto al personale delle associazioni di volontariato che svolgono servizi di trasporto; l’allegato D rivolto agli ospiti e gli operatori delle strutture residenziali per anziani (che verrà inviato direttamente dai direttori di distretto alle strutture del territorio di competenza).