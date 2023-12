Sanità Umbria, ok dal ministero: 80 posti convenzionati nel Ternano e Terzo Polo

Riorganizzazione degli ospedali con relativi fabbisogni di posti letto e nascita del Terzo Polo Foligno-Spoleto. C’è l’ok del ministero della Salute alla proposta regionale e giovedì mattina la giunta Tesei ha approvato l’atto.

Terzo Polo

La Regione spiega che c’è il parere favorevole ministeriale alla nascita del Terzo Polo, «integrando funzionalmente il presidio ospedaliero di Foligno (stabilimenti di Foligno e Trevi) ed il presidio ospedaliero di Spoleto (stabilimenti di Spoleto, Norcia e Cascia), «mettendo a sistema le strutture presenti e realizzando un Dea di I livello su due strutture fisiche integrate fra loro, Foligno e Spoleto, di cui la prima maggiormente dedicata all’urgenza-emergenza e la seconda all’attività programmata: ora il Terzo Polo potrà passare alla fase attuativa con relativi investimenti e cronoprogramma dei lavori».

VALUTAZIONI CONVENZIONAMENTI, PALLA AL CREVA

Posti letto, 80 convenzionati nel Ternano e riequilibrio



Nel documento inoltre viene definita l’offerta complessiva di posti letto pubblici che tocca quota 3.295 (2.834 per acuti e di 461 per post-acuti), «individuando in 80 i posti letto da destinare a strutture private accreditate e convenzionate nella provincia umbra che ne risulta attualmente sprovvista, ovvero quella di Terni (distribuiti nelle discipline di chirurgia generale, medicina generale, oculistica, ginecologia, ortopedia, otorinolaringoiatria e riabilitazione e rieducazione funzionale), con ben 562 posti letto ora previsti per l’ospedale pubblico di Terni, il tutto al fine del necessario riequilibrio territoriale. Vengono poi incrementati di 9 unità, ai fini dell’abbattimento della mobilità passiva, i posti letto dell’Istituto Clinico Tiberino che così raggiunge i 120».

Ospedale Terni e Narni/Amelia

Nell’atto del 28 dicembre inoltre viene pianificata l’implementazione di diverse strutture pubbliche: «A Norcia l’ospedale per acuti con 22 posti letto e pronto soccorso h 24; l’ospedale di Castiglione del Lago con pronto soccorso h. 24, 34 posti letto per acuti e 20 posti letto per l’ospedale di comunità; l’ospedale di comunità di Città della Pieve con 20 posti letto e pronto soccorso dedicato, anche attraverso l’attivazione di una sperimentazione gestionale di partenariato pubblico-privato. Nel frattempo, la giunta regionale ha già appostato, nel bilancio previsionale recentemente approvato in assemblea legislativa, ulteriori 3,9 milioni per il progetto da 116 milioni di finanziamento del nuovo ospedale di Terni, così come proseguono le procedure già avviate per la realizzazione dell’ospedale territoriale di Narni-Amelia e per tutti i progetti Pnrr legati alle nuove case della salute ed ospedali di comunità su tutto il territorio umbro».

«Ora il bando dell’amministrazione ternana»

Il capogruppo FI a Terni Francesco Maria Ferranti è il primo ad esporsi: «Dopo aver gestito l’emergenza sanitaria – sottolinea – con le numerose, connesse problematiche e avere investito per abbattere le liste d’attesa, a Terni potra farsi una mega clinica (o stadio-clinica) con 80 posti letto convenzionati e 42 privati. La più grande dell’Umbria. Contestualmente vengono portati alla cifra record di 562 i posti letto dell’ospedale pubblico di Terni. Un ottimo risultato per la sanità regionale e in particolare per l’Umbria del sud che vede anche la realizzazione del Terzo Polo Spoleto-Foligno. Questa – pur nelle difficoltà – è la risposta del centro destra che ha guidato le amministrazioni dei due capoluoghi umbri e della regione negli ultimi difficilissimi cinque anni. Ora l’amministrazione ternana deve celermente fare il bando pubblico aperto ai privati per realizzare la nuova super clinica privata di Terni con un unico problema che potrebbe mettere a repentaglio il tutto: ovvero che l’area ove dovrebbe sorgere la clinica è rimasta nella proprietà di Unicusano, cioè del sindaco di Terni. Si sbrighi a risolvere questa criticità poiché i ternani e gli operatori della sanità hanno bisogno di risposte serie. Come queste concrete che il centro destra ha saputo dare».