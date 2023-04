Ladri di catalizzatori senza freni a Terni

Non si fermano a Terni i furti di catalizzatori. La lunga scia è proseguita nelle ultime ore con diverse segnalazioni provenienti da più zone della città: nella mattinata ad essere presa di mira è stata un’autovettura nella zona del quartiere Campomicciolo, in via Giani. Sempre in periferie – questa volta siamo nell’area tra via Narni e via Natta, all’altezza dell’ufficio postale – nel pomeriggio due veicoli sono stati trovati senza marmitta e sonda lambda. Nelle scorse settimane sono stati lanciati diversi sos sul tema: ad attirare i malviventi è il valore dei metalli di cui la marmitta si compone: rodio, platino e palladio.

