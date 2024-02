Terni, Cesi: nuova ‘vita’ palazzo Contelori, parte il restyling

di S.F.

Palazzo Contelori ed ex chiesa di Sant’Angelo, nel borgo di Cesi movimento in vista. Lo si evince dalla notifica preliminare di cantiere apparsa in giornata sul sistema informativo online Sinpol: c’è l’intervento di manutenzione straordinaria con ripristino e valorizzazione degli immobili, come previsto dalla concessione trentennale a vantaggio della Ambiente Legale srl e dal relativo ‘patto’ con il Comune. La durata è prevista in 156 giorni e la conclusione è stimata per il 9 luglio 2024. Palazzo Spada aveva dato il semaforo verde al progetto di ripristino della funzionalità nel febbraio 2023 per una cifra di mezzo milione di euro. La società si è ‘presa’ il complesso con un’offerta da 23.642 euro l’anno.

DICEMBRE 2020, L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

MARZO 2021, L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA