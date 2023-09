Velostazioni Terni, si parte il 4 settembre

Velostazioni, si parte. Ad oltre due anni dal verbale di fine lavori e varie peripezie tecniche, lunedì 4 settembre sarà attivato il servizio: riguarda il noleggio dei posti bici nelle strutture sviluppate per promuovere la mobilità alternativa in città. Sono costate oltre 300 mila euro grazie ai fondi Pof Fesr 2014/2020. Lo rende noto il Comune di Terni.

L’obiettivo

«Tali strutture sono per supportare – viene specificato – i percorsi ciclabili e dare modo ai cittadini ternani di spostarsi liberamente, rispettando l’ambiente e contribuendo a ridurre l’inquinamento prodotto dai gas di scarico delle automobili. Le velostazioni sono state strategicamente installate nei punti di arrivo delle direttrici viarie e ferroviarie, identificabili come nodi di interscambio». Sono in zona stagione, vocabolo Staino, largo Micheli e largo Frankl.

I contatti

Per informazioni e abbonamenti è possibile contattare l’ufficio al pubblico nel parcheggio di San Francesco in largo Ottaviani il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13, oppure contattando lo 0744 479755-756 o scrivendo a [email protected]. Per prenotare gli appuntamenti c’è il portale https://prenotazioni.ternireti.it/. Non resta che vedere se e come funzionerà il tutto.