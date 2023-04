Comune Terni, sesta gara di fila deserta per la tesoreria

di S.F.

Ebbene sì, l’era della consiliatura a guida Leonardo Latini – in questo caso poco c’entra il sindaco in realtà, è materia dell’assessore al bilancio Orlando Masselli – si chiude senza l’affidamento quinquennale del servizio di tesoreria. Giovedì mattina il numero uno dell’ufficio appalti Luca Tabarrini ed il responsabile del procedimento Sandro Mariani hanno ‘decretato’ la sesta gara di fila deserta nel corso degli ultimi due anni: non era facile raggiungere tale risultato, ma questo è avvenuto. Giocoforza si proseguirà con Unicredit che, come noto, ha un contenzioso attivo con palazzo Pierfelici per via dell’anticipazione di tesoreria 2017. La proroga di un mese, decisa proprio perché il gruppo bancario si era fatto vivo per chiedere più tempo, non è servita. Out la dirigente alle attività finanziarie Grazia Marcucci.

MARZO 2021, LA PRIMA GARA DESERTA

IL 2° TENTATIVO: STOP GRATUITÀ SERVIZIO, SI INIZIA A SALIRE DI CIFRA

APRILE 2022, MARCUCCI E LA TESORERIA: «RATING NON BUONO»

OTTOBRE 2022, LA QUINTA GARA DI FILA DESERTA

COMUNE VS UNICREDIT: LA MISSIVA ESTIVA DA VIALE PARIOLI PER L’ESECUZIONE

COMUNE VS UNICREDIT:’OSL ‘CONGELA’ LA PRATICA IN ATTESA DELL’APPELLO

Niente da fare

La prima gara nel 2021 prevedeva la gratuità del servizio. Figuriamoci se poteva avere esito positivo. Poi man mano il Comune ha alzato la posta in palio per rendere più appetibile: valore totale stimato da 2 milioni 91 euro (importo base più rinnovo e opzione proroga tecnica) e costo annuo onnicomprensivo a carico di palazzo Spada non superiore a quota 76 mila euro per anno. Se ne dovrà occupare il prossimo sindaco.