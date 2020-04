Covid Umbria, positivi e ricoveri in picchiata

Alle ore 8 di mercoledì 22 aprile, sono 4 i nuovi casi di positività al Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore. Dall’inizio dell’emergenza coronavirus, le persone risultate positive in Umbria – numero che comprende anche guariti e deceduti – è di 1.357 persone. In merito alle guarigioni ufficiali, fra martedì e mercoledì mattina ne sono state registrate 61 in più per un totale di 786 persone. Sempre 61 i decessi umbri legati al Covid-19.

Gli attuali positivi ed i ricoveri

In ragione della differenza fra nuovi casi e guariti, scende ancora il numero degli attuali positivi in Umbria: sono 510 (-58 rispetto a martedì mattina). I clinicamente guariti sono 139 (-22). Scendono ancora e costantemente i positivi ricoverati negli ospedali: 117 con un ulteriore calo di 12 persone rispetto alle 24 ore precedenti, 20 dei quali (-2) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.283 (-34) ed alle ore 8 di mercoledì risultano 13.020 (+484) persone uscite dall’isolamento. Discreto il numero dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: 993 per un totale di 27.655 dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Articolo in aggiornamento